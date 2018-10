Ryan Murphy revela que o filho teve cancro com dois anos

Carolina Morais Hoje às 10:29 Facebook

O produtor Ryan Murphy revelou nas redes sociais que o seu filho Ford, atualmente com quatro anos, foi diagnosticado há dois com um neuroblastoma, "um cancro pediátrico muitas vezes fatal".

Foi em 2016 que Ryan Murphy teve o maior susto da sua vida: o seu filho Ford, na altura com apenas dois anos, foi diagnosticado com um tumor maligno. "Quero que conheçam o Ford Theodore Miller Murphy. Há dois anos, este menino inocente e querido com uma gargalhada profunda e uma obsessão por Monster Trucks foi diagnosticado com um neuroblastoma... um cancro pediátrico muitas vezes fatal", começa por revelar o produtor televisivo numa publicação no Instagram.

O tumor de Ford - "do tamanho de uma bola de ténis" - foi descoberto na região abdominal pela sua médica pediatra, Lauren Crosby, durante um "check up" de rotina. "Daí para a frente, o Ford foi submetido a uma grande cirurgia e a várias intervenções difíceis. Mas foi forte e hoje está a florescer. Acaba de celebrar o seu quarto aniversário", revela Murphy, enaltecendo ainda o apoio do seu marido, David Miller, durante todo o processo.

De forma a agradecer o profissionalismo do Hospital de Los Angeles, que fez o acompanhamento médico, o casal decidiu fazer um donativo muito generoso. "A nossa família está a oferecer ao hospital dez milhões de dólares [8,7 milhões de euros] para que outras crianças possam experienciar o amor e os cuidados deste incrível estabelecimento."

Responsável por êxitos televisivos como "American Horror Story", "Scream Queens" ou "Glee", Ryan Murphy é casado com o fotógrafo David Miller desde 2012. Além de Ford, são pais de Logan, de seis anos.