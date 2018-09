Carolina Morais Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Sacha Baron Cohen está a ser processado por difamação pelo político Roy Moore. No programa "Who Is America?", o humorista encenou uma suposta entrevista, na qual, a dada altura, utilizou um "detetor de pedófilos".

Era apenas uma questão de tempo até Sasha Baron Cohen enfrentar um processo judicial. É que no seu novo (e polémico) programa de televisão, "Who Is America?", já humilhou políticos por comentários racistas e homofóbicos, já tentou forçar O. J. Simpson a confessar o assassinato de Nicole Brown, entre muitas outras façanhas.

No mais recente episódio, assumiu a personagem de um especialista israelita em antiterrorismo, chamado Erran Morad, e encenou uma entrevista ao antigo candidato ao Senado norte-americano Roy Moore. No decorrer da conversa, apresentou ao político um "novo 'gadget' israelita', que na verdade era um "detetor de pedófilos".

Como se a sugestão não fosse óbvia o suficiente, o humorista ainda mostrou - antes sequer de a entrevista começar - "clips" de reportagens televisivas que dão conta das acusações de agressão sexual feitas contra Moore.

Entretanto, o político já anunciou que vai processar a estrela de "Borat" por difamação. E pede uma indemnização de 82 milhões de euros pelos danos causados.