Saiba quanto vale um post de Georgina Rodriguez no Instagram

Um estudo publicado pelo site "Influencer Marketing Hub" revelou quanto vale cada publicação de Georgina Rodriguez na rede social Instagram. Os valores são elevados.

A companheira de Cristiano Ronaldo é cada vez mais uma estrela no Instgram. Georgina faz referência a marcas nas suas publicações e a receita por cada publicação patrocinada coloca-a no lote das mais bem pagas em Espanha como "influencer digital".

Por cada publicação, a espanhola está a lucrar entre cerca de quatro mil e sete mil e 500 euros, valores superiores aos que Pilar Rubio, de 39 anos, e Sara Carbonero, jornalista de 34 anos, auferem.

A apresentadora espanhola, mulher de Sérgio Ramos, jogador do Real Madrid, e a mulher de Iker Casilhas, que reside agora em Portugal, geram uma receita aproximada de três mil e 200 euros por publicação. Cristina Pedroche, que patrocina a marca Puma, e Laura Escanes, também conhecidas pelo papel de "influencer digital", estão em lugares inferiores na lista de pagamentos.

Georgina Rodríguez, mãe de Alana Martina, nascida no passado mês de novembro, conta com cerca de três milhões e 800 mil seguidores e namora com Cristiano Ronaldo, um dos mais bem pagos pelas publicações a nível mundial. O capitão da seleção portuguesa, e de acordo com um estudo realizado pela agência Hooper em 2017, recebe por cada publicação na rede social Instagram algo como 324 mil euros e apenas é superado por Kim Kardashian (405 mil euros) e pela atriz Selena Gómez, que recebe 445 mil euros.

De acordo com os dados fornecidos pelo site, à frente da namorada do português mais influente no mundo, apenas está Cindy Kimberly. A espanhola de origem holandesa, que em 2015 chegou a ter uma relação com o cantor canadiano Justin Bieber, tem mais 300 mil seguidores do que Georgina, uma das áreas que o site avalia juntamente com as estatísticas das últimas 12 publicações.