Salvador convida Esteves Cardoso, M. Tavares, Laginha e Úria para novo disco

No dia em que começa mais um Festival da Canção, o vencedor do ano anterior do certame nacional e europeu tem o seu foco no regresso ao trabalho. Salvador Sobral prepara um novo álbum discográfico, para o qual convidou para participar os escritores Miguel Esteves Cardoso e Gonçalo M. Tavares e os músicos Mário Laginha e Samuel Úria.

Num ano, a vida de Salvador Sobral sofreu grandes transformações com as "duas experiências únicas" por que passou. Primeiro, a vitória no Festival Eurovisão da Canção de 2017, tornando-se no primeiro português a alcançar o lugar cimeiro no certame, e, depois, o transplante de coração a que se submeteu para tratar da insuficiência cardíaca que lhe fora diagnosticada.

Agora, e após quatro meses de internamento, o novo "herói português" prepara o regresso à vida pública. O primeiro passo foi dado quinta-feira, numa entrevista ao "Telejornal", da RTP1. "Foi o ano mais díspar que se pode imaginar", afirmou Salvador Sobral, de 28 anos, que explicou que ter um coração "novo" não lhe alterou os sentimentos, mas influencia-o "de uma forma física". "O coração é um músculo. A alma está cá".

Sobre a intervenção cirúrgica, pouco quis adiantar. Apenas, "claro", que teve medo. "Seria um cubo de gelo se não tivesse", referiu. O foco está, aliás, no regresso ao trabalho, com um álbum discográfico que prepara e para o qual convidou para participar os escritores Miguel Esteves Cardoso e Gonçalo M. Tavares e os músicos Mário Laginha e Samuel Úria.

Com "a voz um bocadinho frágil", devido aos medicamentos que toma diariamente, Salvador acredita "que vai voltar ao que era" quando interpretou, há um ano, "Amar pelos dois". Em maio, no Parque das Nações, em Lisboa, estará de regresso ao certame musical europeu para voltar a cantar o tema que a irmã, Luísa Sobral, compôs para ele e que lhe deu a vitória na competição em Kiev, Ucrânia.

Paralelamente, prepara um "renascimento" nos Açores e na Madeira. Com o "sonho imediato" de "tocar pelo mundo inteiro", tem, para já, paragens obrigatórias em Espanha, a partir de 27 de junho. Salvador Sobral está de volta.