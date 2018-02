Salvador Sobral prepara digressão por Espanha, diz jornal "ABC"

Nuno Azinheira Hoje às 15:58 Facebook

O vencedor do Festival Eurovisão da canção do ano passado está a preparar o seu regresso à música, que pode passar por um conjunto de concertos em Espanha, onde viveu durante alguns anos.

A recuperar em casa do transplante ao coração a que foi sujeito a 8 de dezembro, Salvador Sobral está a trabalhar num duplo regresso aos palcos.

Por um lado, está a ser trabalhada uma atuação de Salvador no palco do Eurofestival, a 12 de maio deste ano, evento que, pela primeira vez, será organizado em Portugal. Por outro, de acordo com uma notícia avançada este domingo pelo jornal espanhol "ABC", o intérprete de "Amar pelos Dois" está a planear uma digressão por terras espanholas.

Segundo o diário, a popularidade de Salvador do outro lado da fronteira não para de crescer. Os meses que permaneceu no Hospital deixaram em suspenso os fãs da Eurovisão e os muitos seguidores que a sua simplicidade e sensibilidade conquistaram em Espanha.

As datas não estão ainda fechadas, mas fontes do cantor contactadas pelo jornal revelaram que Salvador está muito "entusiasmado com um regresso a um país onde viveu vários anos, primeiro em Palma de Maiorca, e depois em Barcelona".