Salvador Sobral: "Sinto-me melhor a cada dia que passa"

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:54, atualizado às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Salvador Sobral, de 28 anos, está confiante na recuperação do transplante cardíaco a que se sujeitou. O cantor já só pensa no regresso aos palcos, de onde se despediu a oito de setembro do ano passado.

O "até já" dos concertos da voz de "Amar Pelos Dois" foi anunciado em setembro, confirmando uma pausa por tempo indeterminado para Salvador Sobral "entregar o corpo à ciência". Já com um novo coração, recebido a 8 de dezembro, o cantor repousa agora em casa e sente-se "melhor a cada dia que passa".

Em declarações ao Euronews, o irmão de Luísa Sobral diz que tem "de pensar que é preciso algum tempo para recuperar de uma operação como" a que se submeteu no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, uma unidade de referência na área da Cardiologia.

"Mas sinto-me muito motivado quando penso nas surpresas que me reserva o futuro. Penso muito no meu novo álbum e mal posso esperar para voltar aos palcos", referiu aquele que foi o primeiro português a alcançar o lugar cimeiro no Festival Eurovisão da Canção.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

De resto, e devido à sua vitória em Kiev, na Ucrânia, a edição deste ano do certame de música realiza-se, pela primeira vez, no nosso país. O Eurofestival tem assento no Parque das Nações, em Lisboa, onde se aguarda a presença de Salvador Sobral. "Se tudo correr bem, ele vem. É disso que estamos à espera", confirmou a irmã de Salvador, na quinta-feira, aos jornalistas.