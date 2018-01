Salvador volta a "dar música" após operação

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:22 Facebook

Afastado dos palcos desde o início de setembro do ano passado, para ser submetido a um transplante de coração, Salvador Sobral "está com saudades de dar música" aos fãs. Fê-lo esta terça-feira, através da sua página de Facebook.

Sentou-se ao piano, tocou e cantou o tema "Landslide", dos Fleetwood Mac. Foi assim que Salvador Sobral matou "saudades de dar música à malta". O momento foi partilhado no perfil oficial do cantor no Facebook.

Os fãs do vencedor do Festival da Eurovisão do ano passado agradeceram, admitindo que estavam "com saudades" de ver e ouvir o irmão da também cantora Luísa Sobral.

Recorde-se que o intérprete de "Amar pelos Dois" despediu-se dos palcos em setembro do ano passado para "entregar o corpo à ciência". Foi submetido a um transplante cardíaco e espera atuar ao vivo no certame deste ano, organizado pela primeira vez no nosso país devido à vitória de Salvador no evento de 2017.