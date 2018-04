Sam Smith e a relação com Brandon Flynn: "Um dia quero ter um bebé"

Dúlio Silva Hoje às 15:54 Facebook

O cantor Sam Smith deu uma entrevista ao "The Sun" na qual fala do namoro com o ator Brandon Flynn. O intérprete admite que tem a relação com que sempre sonhou e mostra vontade em ter um bebé. Mas não para já.

O namoro do britânico Sam Smith com o norte-americano Brandon Flynn vai de vento em poupa e o cantor até já fala em ser pai. Ainda assim, não coloca essa hipótese no imediato. "Um dia quero ter um bebé. Sempre foi um sonho, mas o próximo passo é ter um cão - um cão de resgate", revelou ao jornal "The Sun".

A atravessar uma boa fase na sua vida pessoal e profissional, Smith encontrou em Flynn alguém que entende a sua profissão. E não podia estar mais feliz: "É tudo o que eu sempre quis e sonhei. Tal como em qualquer relação, é importante ter alguém que perceba a tua vida."

O ator que ficou conhecido pela participação na série "13 Reasons Why", da Netflix, tem-se mostrado um namorado compreensivo e sempre que pode acompanha o namorado em viagem. "Somos o oposto um do outro mas também temos muitas semelhanças e é bom ter alguém que perceba - especialmente a questão das viagens", conta Smith.

O artista rejeita qualquer tipo de instabilidade que a sua carreira possa causar no relacionamento. Bem pelo contrário. "Tenho uma casa em Los Angeles e estou em todo o lado. É ótimo, somos jovens e é bom viajar", rematou.