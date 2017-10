Sam Smith sobre namoro com ator: "Estou muito feliz"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:41 Facebook

Sam Smith falou pela primeira vez sobre a relação que mantém com Brandon Flynn. Parco em palavras, o cantor admitiu estar "muito feliz" ao lado do ator da conhecida série da Netflix "13 Reasons Why".

"Sim, estou muito feliz, mas é sempre importante para mim manter a minha vida pessoal privada", afirmou o intérprete de "Stay With Me" em declarações ao jornal britânico "Daily Star", realçando assim o facto de querer preservar tudo o que extrapole a sua vida artística, postura que tem mantido desde o início da sua carreira.

O romance entre Sam Smith e Brandon Flynn foi revelado há duas semanas, com fotografias captadas por um "paparazzi" e reproduzidas no site TMZ. As imagens transmitiam um clima de cumplicidade entre os dois artistas, de 25 e 24 anos, respetivamente.

Esta é a primeira relação que se conhece ao cantor inglês e ao ator que dá vida a Justin Foley na série "13 Reasons Why". Brandon Flynn ainda não se pronunciou publicamente sobre o romance.