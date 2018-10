Sandra Bullock de rastos: "O meu pai morreu. Os meus cães morreram"

Carolina Morais Hoje às 14:09 Facebook

Sandra Bullock apareceu publicamente pela primeira vez desde que, há cerca de um mês, chorou a morte do pai, de 93 anos. "Têm sido umas semanas de porcaria. O meu pai morreu. Os meus dois cães morreram", revelou ainda.

Num espaço de poucas semanas, Sandra Bullock chorou a morte do pai, que tinha 93 anos, e dos seus dois cães. Ainda assim, chegou com um sorriso ao seu primeiro evento público do último mês e ainda conseguiu arrancar as gargalhadas à plateia da 25.ª gala da "Elle", dedicada às mulheres de Hollywood.

Convidada a discursar sobre a sua colega e amiga Sarah Paulson, a atriz de 54 anos brincou: "Ia escrever um discurso sobre todas as coisas de que gosto na Sarah Paulson. Mas têm sido umas semanas de porcaria. O meu pai morreu. Os meus dois cães morreram. Ligamos a televisão ou o computador e vemos tragédias sem fim. E agora parece, mais do que nunca, que se tivermos uma vagina temos de ser lutadoras. Por isso, não me sinto bem. Então decidi que esta noite vou falar de todas as coisas de que não gosto na Sarah."

Claro que, embora de forma disfarçada, Bullock acabou por tecer largos elogios a Paulson, com quem contracenou recentemente no filme "Ocean's 8". "Não gosto que ela consiga usar coisas que parecem pintadas com marcadores de crianças. Ou que ela tenha desmontado o sofá da sua avó e o tenha montado novamente com alfinetes de segurança. E ainda consegue tirar-nos o fôlego quando caminha na passadeira vermelha. Não gosto daquela coragem nem gosto que seja inspiradora. Não gosto que ela ame tão profundamente e de forma tão aberta. (...) Não gosto da ética de trabalho dela. Relembra-me que tenho de trabalhar mais arduamente", atirou ainda, para delícia do público.

Apesar das difíceis semanas que tem vivido, Sandra Bullock não tem tido falta de apoio. Nomeadamente, do namorado de longa data, Bryan Randall, que tem sido "um rochedo e uma constante fonte de apoio", asseguram fontes próximas da atriz.