Sara Barradas para José Raposo: "O meu amor por ti é maior do que eu"

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:17, atualizado às 11:18

Twitter

No dia em que celebrou o 55.º aniversário, o ator José Raposo recebeu publicamente a mais aguardada declaração de amor. Veio da mulher com quem divide a sua vida há sete anos, a atriz Sara Barradas.

Nas redes sociais, a intérprete de "Jogo Duplo" (TVI), de 27 anos, publicou uma fotografia da sua cara-metade para assinalar o seu aniversário. Na legenda da imagem, escreveu: "55 primaveras, meu amor. Nas últimas sete estive contigo. Posso constatar todos os dias o quão extraordinário és como filho, pai, amigo, marido, amante, homem e, acima de tudo, ser humano."

Sara Barradas sublinhou o "orgulho" que sente por José Raposo e que quer estar "para sempre" a seu lado. Até porque, disse ainda, "o meu amor por ti é maior do que eu". "Parabéns, meu amor!", concluiu.

A noite de aniversário do ator foi passada em palco, em cena com o musical que narra a história de vida de Simone de Oliveira e que conta com a biografada no seu elenco. Na peça de teatro, pode ver-se ainda Maria João Abreu, ex-mulher de José Raposo, com quem este mantém uma consistente relação de amizade.

Depois, a equipa ligada a "Simone - O Musical" comemorou o aniversário de José Raposo num jantar com direito a tudo. Sara Barradas esteve ao lado do companheiro nos festejos.