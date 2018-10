Sara Carbonero recorda "medo e a incerteza" vividos "há algumas semanas"

Nuno Azinheira Hoje às 13:50 Facebook

Twitter

A jornalista espanhola, mulher do guarda-redes do F. C. Porto, revelou que foi operada "apenas há algumas semanas" a um "caroço bastante grande" no peito. Felizmente, era benigno.

Sara Carbonero relatou, sexta-feira, o "medo e a incerteza" que sentiu recentemente quando, "numa consulta de rotina", lhe foi encontrado um "caroço bastante grande" no peito.

A propósito do Dia Internacional do Cancro da Mama, que se assinalou a 19 de outubro, a mulher de Casillas publicou no seu Instagram uma mensagem positiva sobre a doença e as mulheres que sofrem com ela, aproveitando para partilhar a sua história recente.

"Uma operação e, mais ou menos dez dias depois, pude respirar de alívio, porque os resultados disseram que era benigno. Nem todas as mulheres têm a mesma sorte e hoje quero lembrar-me delas, as lutadoras que lutam batalhas tão duras quanto a do cancro da mama", escreveu Carbonero.

A jornalista espanhola, 34 anos e mãe de dois filhos, recordou a importância da "deteção precoce" da doença.

"Hoje é um dia para levantar a voz e reforçar a consciencialização sobre a importância da deteção precoce (fazer revisões periódicas) ou para incentivar a fazer doações para continuar a investigar sobre a doença. Mas os outros 364 dias do ano também são bons, e não só para isso. Também para sermos simpáticos, solidários, compreensivos, sensíveis e generosos com todas as mulheres que hoje lembramos", escreveu numa mensagem emotiva.