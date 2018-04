Sara Carreira assume namoro com jovem músico

Ana Filipe Silveira Hoje às 11:14 Facebook

Twitter

Este domingo, Sara Carreira assumiu o namoro com João Dentinho ao partilhar uma imagem romântica de ambos no Instagram. No entanto, muitos seguidores da filha mais nova de Tony Carreira questionam a veracidade da relação.

Sara Carreira escolheu este domingo para se mostrar apaixonada pelo músico João Dentinho. "Agora sim", escreveu a filha mais nova de Tony Carreira, de 18 anos, como legenda de uma imagem dos dois.

Porém, hoje não só é domingo de Páscoa como também é Dia das Mentiras, o que está a levar muitos dos seus seguidores a questionar se Sara não está, apenas, a brincar. "Espero que não seja uma brincadeira", comenta uma fã. "Sejam muito felizes, e só espero que não seja uma partida do Dia das Mentiras, porque senão o meu coração não aguenta", avisa outra.

Também o namorado de Sara partilhou, mas através na ferramenta Instastories, uma fotografia de ambos. "Juro que sou feliz, só não sou fotogénico", brincou.

A verdade é que esta não é a primeira que a jovem se mostra ao lado de Dentinho, de 19 anos. A imprensa já tinha avançado, no início de março, que Sara e João estão apaixonados e que Tony Carreira e a ex-mulher Fernanda já conhecem o namorado da filha.