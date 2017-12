Sara Carreira perguntou e a mãe respondeu: "Gostava de ter mais uma filha"

Ana Filipe Silveira Ontem às 22:42 Facebook

Em jeito de brincadeira, a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes perguntou à mãe se esta gostava de ter mais uma filha. A ex-mulher do cantor tinha a resposta pronta.

"Sim, gostava de ter mais uma, mas não gostava de ter outra diferente de ti", diz Fernanda Antunes quando a filha Sara pergunta à mãe se esta "gostava de ter outra filha". "Porque eu gosto desta do fundo do coração", remata.

Sara Carreira, de 18 anos, partilhou o vídeo com a conversa no Instagram, através do Instastories. "A minha mãe a fazer-me uma declaração de amor", escreveu a jovem.

Já no sábado, quando esteve em estúdio a apoiar o filho Mickael na final do programa da RTP1 "The Voice Portugal", referiu que ter sido avô "quase" a fez ter "vontade de ter mais filhos". Aliás, a chegada de Beatriz, fruto da relação de Mickael com Laura Figueiredo, tornou este Natal ainda mais especial. "É o meu primeiro Natal como avó e isso é tão bom. Para mim, a Beatriz acaba por ser mais uma filha e, neste momento, já faz gracinhas", acrescentou.