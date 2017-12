Sara Matos declara-se a Pedro Teixeira em dia de aniversário

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:09 Facebook

Pedro Teixeira completou, este sábado, 37 primaveras. A namorada, a atriz Sara Matos, felicitou publicamente a sua cara-metade através de uma mensagem partilhada nas redes sociais.

A protagonista da novela "Amor Maior", da SIC, que terminou a sua exibição em setembro passado, dividiu com os seus seguidores do Instagram e Facebook um raro registo fotográfico do casal lado a lado.

Na legenda da imagem, Sara Matos dedicou uma mensagem a Pedro Teixeira, aniversariante do dia. "Hoje [sábado, dia 23] o dia é teu, o dia antes do Natal! Continua assim, a ser feliz e a fazer felizes os que te rodeiam. Parabéns, Pedrocas", escreveu a atriz.

O casal de atores namora há três anos. A relação teve início em 2014, ano que em formaram par romântico na novela "O Beijo do Escorpião", que Sara Matos protagonizou na TVI.