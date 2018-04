Sara Matos despede-se de Cabo Verde com "chapa do Pedrocas"

Dúlio Silva Hoje às 11:10 Facebook

Sara Matos e Pedro Teixeira despediram-se de Cabo Verde e estão de regresso a Portugal - e ao trabalho. Mas antes do "adeus" à Ilha do Sal, a atriz surpreendeu ao partilhar uma fotografia captada pelo namorado.

O casal mantém-se discreto quanto à exposição da sua relação, mas a protagonista da novela "Vidas Opostas", que se estreia a 9 de abril na SIC, abriu uma exceção e dividiu com os seus seguidores da rede social Instagram uma "chapa do Pedrocas".

A ação não é uma novidade - há muito que é conhecida a paixão de Pedro Teixeira pela fotografia -, mas sim a constatação de que o registo foi captado pelo anfitrião de "Apanha se Puderes", que o ator conduz ao lado de Cristina Ferreira na TVI.

A legenda da imagem em questão apresenta ainda um "emoji" em forma de coração.

Tanto Sara, de 28 anos, como Pedro, de 37, já regressaram a Lisboa para voltar ao trabalho, depois de terem passado a quadra pascal na Ilha do Sal: ela mantém-se à frente do elenco da próxima trama da estação de Carnaxide, que protagoniza ao lado de Joana Santos, Diogo Amaral e Renato Godinho, e ele permanece na condução do concurso transmitido nos finais de tarde da TVI.