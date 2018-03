Sara Matos diverte-se na noite do Porto ao som dos anos 90

Nuno Azinheira Hoje às 14:26 Facebook

Animada, divertida e entre amigos. Foi assim a noite de sexta-feira de Sara Matos, passada na cidade do Porto.

Com um "look" roqueiro, ajustado à ocasião, a atriz, de 20 anos, esteve com amigos na festa "Revenge of the 90s", uma das festas mais badaladas, que começou a realizar-se no ano passado em Lisboa e que tem percorrido outras cidades do país.

Sara Matos, que está garantida na próxima novela da SIC "Vidas Opostas", que arranca em abril no lugar de "Espelho d' Água", publicou na manhã deste sábado uma fotografia com a legenda "Ontem foi assim".

Sem revelar grandes pormenores, a atriz partilha a "hastag" da festa, que decorreu na discoteca da Invicta Via Rápida. Uma das particularidades das edições "Revenge of the 90s" é o secretismo em redor do local da festa. Habitualmente, os inscritos com bilhetes comprados só sabem do local exato no próprio dia do evento.

A 23 de fevereiro último, a festa decorreu em Lisboa - e foi de arromba, garante quem lá esteve. No próximo dia 16 chegará a Coimbra.