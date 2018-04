Sara Matos e Pedro Teixeira partem para miniférias a dois

Dúlio Silva Hoje às 11:51 Facebook

Os atores Pedro Teixeira e Sara Matos rumaram este sábado para um destino onde calor não falta. A Páscoa é, por isso, longe de Lisboa, apesar de o casal revelar tratar-se somente de umas "miniférias".

Ela já grava a próxima novela da SIC e ele está focado em mais uma temporada do concurso "Apanha se Puderes", da TVI. O trabalho espera por ambos, o que não impediu Sara Matos e Pedro Teixeira de fazerem uma "escapadinha" a dois para uns dias de descanso.

O momento em que ambos se preparavam para levantar voo foi partilhado pelo ator no seu perfil de Instagram, numa publicação em que anuncia estar de saída da capital para umas "miniférias".

Poucas horas depois, a namorada de Pedro Teixeira informava pela mesma via que o seu "domingo de Páscoa [é] no calor". A fotografia escolhida por Sara Matos revela a protagonista de "Vidas Opostas" no destino que os acolheu e onde não faltarão "calor", "água transparente" e "mergulhos".

A relação entre os dois atores foi confirmada há dois anos pela estrela da SIC, numa entrevista ao programa do canal "Alta Definição", depois de vários meses de especulação. Sara e Pedro tinham protagonizado, pouco tempo antes, mediáticas separações de Lourenço Ortigão e Cláudia Vieira, respetivamente.