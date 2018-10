Sara Norte e as "saudades" eternas da mãe: "Eras a melhor 'enfermeira' do Mundo"

Dúlio Silva Hoje às 11:30 Facebook

Sara Norte recorreu às redes sociais para recordar a mãe, a também atriz Carla Lupi, falecida em 31 julho de 2012, vítima de doença prolongada. "Saudades! Muitas!", exclamou a artista.

Mais de seis anos passados sobre a morte da progenitora, a saudade de Sara Norte pela mãe não ameniza. Este domingo à noite, a atriz partilhou com o público "a prenda do Dia da Mãe" que ofereceu a Carla Lupi tinha a jovem atriz "cerca de quatro aninhos".

Hoje com 33 primaveras, a filha do ator Vítor Norte escreve: "Hoje estou assim, nostálgica... Não sei se será por estar doentinha, ou por o inverno estar a chegar, ou porque eras a melhor 'enfermeira' do Mundo."

Nascida em 1965, em Angola, Carla Lupi travou uma dura batalha contra um cancro nos pulmões. Além de Sara, deixou dois filhos: Diogo, também fruto do casamento com Vítor Norte, e Beatriz, do seu último companheiro, João Ricardo (que tem o mesmo nome do falecido ator).

A filha mais nova de Carla, que completou recentemente 13 anos, foi diagnosticada com leucemia em 2017.