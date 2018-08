Sara Norte emociona com "saudades do olhar cheio de amor" da mãe

Dúlio Silva Hoje às 19:04 Facebook

Sara Norte recordou a mãe, a também atriz Carla Lupi, com um registo fotográfico das duas em que sobressai o olhar "cheio de amor" da sua progenitora.

Falecida em 31 de julho de 2012, vítima de doença prolongada, Carla Lupi foi, este domingo, lembrada por uma das suas filhas com uma sentida declaração de amor publicada na rede social Instagram.

"Há dias assim, em que recordamos mais do que noutros, e hoje é um deles... Saudades desse teu olhar cheio de amor e orgulho por mim...", lê-se na legenda de uma fotografia captada na infância de Sara Norte e partilhada por si, esta tarde, naquela plataforma da Internet.

Carla Lupi, nascida em 1965, em Angola, travou uma dura batalha contra um cancro nos pulmões. Deixou três filhos: Sara e Diogo, frutos do casamento com o ator Vítor Norte, e Beatriz, do seu último companheiro, João Ricardo (que tem o mesmo nome do falecido ator).