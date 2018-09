Sara Norte recorda a mãe no dia em que Carla Lupi faria 53 anos

Ana Filipe Silveira Hoje às 10:14 Facebook

Sara Norte, uma das filhas da também atriz Carla Lupi, recorreu à sua conta no Instagram, na madrugada desta segunda-feira, para recordar a mãe no dia em que esta completaria 53 anos.

"Todos os anos, neste dia, lembro-me o quanto gostavas de fazer anos. A vida levou-te cedo demais, mas as memórias vão ficar para sempre comigo. Saudades", escreveu a artista de 33 anos na legenda da imagem que partilhou naquela rede social e na qual surge acompanhada pela progenitora, quando ainda era bebé.

Carla Lupi morreu no dia 31 de julho de 2012, depois de uma dura batalha contra um cancro nos pulmões. Nascida em Angola em setembro de 1965, deixou três filhos: Sara e Diogo, do casamento com Vítor Norte, e Beatriz, fruto da relação com o último parceiro, João Ricardo (não confundir com o também ator falecido no ano passado).