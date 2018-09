Sara Prata diz adeus a Portugal e parte para "grande aventura" de três meses

Dúlio Silva Hoje às 13:58 Facebook



Sara Prata está de partida para aquela que considera ser uma "grande aventura". Embora não tenha especificado muitos pormenores, a atriz fez saber que nos próximos três meses o seu caminho irá passar por "seis países" diferentes.

"Esta será a grande aventura! Nos próximos três meses vou conhecer seis países. Uau. Estou tão feliz que tenho de partilhar", começou por escrever a atriz, de 34 anos, no seu perfil da rede social Instagram.

Logo depois, a estrela da TVI, canal no qual tem feito toda a sua carreira e cuja primeira grande participação se deu em 2005, na série infantojuvenil "Morangos com Açúcar", referiu que, "pelo meio", regressará "uns dias (muito poucos) a casa para matar saudades".

Novidades sobre o que irá fazer, não revelou. Para isso, convidou os fãs a aguardarem no Instagram, ou melhor, no "ponto de encontro", como escreveu na legenda da fotografia que partilhou na manhã desta sexta-feira e na qual surge deitada no chão, dentro de um saco-cama e rodeada dos utensílios de que irá necessitar.

"Agora, vou pôr tudo dentro da mochila e siga", finalizou a estrela de novelas como "Jogo Duplo", o seu mais recente trabalho na área da representação.