Sara Sampaio compra apartamento de três milhões de euros

A modelo portuguesa Sara Sampaio adquiriu um apartamento em Nova Iorque por 3,51 milhões de de dólares (cerca de 2,9 milhões de euros). A "penthouse" está equipada com todo o tipo de luxo.

São cerca de 1604 metros quadrados, no sexto andar de um edifício na Steiner East Village, na 438 East, na 12th Street. A habitação criada pela Paris Forino, empresa de design de interiores, tem três quartos.

O chão do alojamento é carvalho branco de tábuas largas, a cozinha está equipada com um "chef" pessoal, o quarto principal tem uma casa de banho que parece um spa, uma piscina e uma sauna.

Dentro do edifício de 82 apartamentos, Sara Sampaio, de 26 anos, tem também ao seu dispor, assim como todos os residentes, uma biblioteca com lareira e uma sala para as crianças brincarem.

Os moradores podem ainda desfrutar de um jardim, com 3 mil metros quadrados, e um terraço, de 5 mil metros quadrados. Segundo o "New York Post", cerca de 80% do prédio está vendido.