Sara Sampaio denuncia "pressão agressiva" em caso de nudez

Sara Sampaio publicou um longo texto nas redes sociais para denunciar a "pressão agressiva" de que foi alvo por parte da revista francesa "Lui" para se deixar fotografar nua. A manequim portuguesa, de 26 anos, vai processar a publicação.

Sara Sampaio quis partilhar a sua experiência para "que todas as modelos e todas as mulheres saibam que têm o direito de fazer as suas próprias escolhas relativamente ao seu corpo e à sua imagem". O seu caso é recente e passou-se durante uma sessão com o fotógrafo David Bellemere para a edição de outono da revista francesa "Lui", que aceitou "sob a condição de não haver nudez". Um "acordo claro", escreve a modelo portuense, de 26 anos.

Sinto-me violada, maltratada e desrespeitada como profissional e como mulher

"Fui agressivamente pressionada a fazer fotografias de nus no 'set' (estúdio), perguntaram-me porque não queria mostrar os meus mamilos ou ficar completamente nua. Ao longo do dia, precisei de me defender constantemente e reiterar os meus limites quanto a imagens de nudez, de me certificar que tapava o meu corpo o máximo possível", escreve.

Sara conta, numa publicação em inglês partilhada nas redes sociais, que quando reviu as imagens finais (as escolhidas pela revista para ocupar as suas páginas), verificou "que houve exposições acidentais" de partes do seu corpo "que não queria expor". "Falei com a revista e garantiram-me que essas imagens não iam ser usadas. A revista mentiu e publicou uma fotografia de capa minha com nudez, o que é uma clara violação do nosso acordo".

"Fui vítima de bullying. Muitas vezes, mostravam-me imagens de mim nua como exemplo para me coagirem a posar despida, e sempre que recusava fui criticada e julgada como sendo uma pessoa difícil", sublinha a manequim.

A escolha de "como, quando, onde e a que propósito" se deve deixar fotografar sem roupa é sua, frisa a jovem. "Sinto-me confortável com o meu corpo e com a nudez em circunstâncias que considero uma forma de arte. (...) Só porque concordei em posar nua no passado, não dá a ninguém o direito a para assumir que o farei de novo em qualquer circunstância. (...) A escolha é minha. E quando eu fizer essa escolha, espero ser tratada com respeito e profissionalismo", prossegue.

O caso não fica por aqui, já que Sara Sampaio avançou com um processo judicial contra a "Lui".

"O que me fizeram é inaceitável. Sinto-me violada, maltratada e desrespeitada como profissional e como mulher. Quero fazer o que puder para evitar que isto volte a acontecer-me, e aos outros", explica. "Infelizmente, não se trata de um incidente isolado, e eu não estou sozinha. Se as modelos continuarem a partilhar as suas experiências angustiantes, o bullying e os abusos, que na indústria da moda são sistemáticos, virão à luz".

O texto termina com um apelo à união: "Como modelos e como mulheres, temos de nos manter unidas e exigir o respeito que merecemos. Temos o direito de fazer as nossas próprias escolhas individuais sobre os nossos corpos, a nossa imagem e as nossas vidas".

No Twitter, a "Lui" partilhou duas capas que compõem a sua edição de outono, uma delas com Sara Sampaio.