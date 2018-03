Sara Sampaio indignada com produção fotográfica

Nuno Azinheira Hoje às 16:35 Facebook

Sara Sampaio voltou a referir, em entrevista à revista "Porter", que se sentiu desrespeitada por uma publicação que não acatou o acordou que tinha feito. A modelo portuguesa continua igual a si própria: sem papas na língua.

O anjo da Vitoria's Secret está zangado com o mundo da moda. "Espera-se que as modelos apareçam no set, sejam bonitas, façam o seu trabalho e que não digam nada", começou por dizer Sara Sampaio, na entrevista publicada na sexta-feira, explicando que "quando abrem a boca são rotuladas como difíceis e problemáticas" e têm de ouvir que "não sabem do que estão a falar".

Na indústria da moda, apesar das mulheres serem as protagonistas, são os modelos masculinos que recebem mais respeito. "É uma indústria tão descartável que as raparigas têm medo de falar porque existem milhares de raparigas capazes de fazer o mesmo trabalho", afirmou a modelo de 26 anos.

Sara Sampaio admite que quer "usar a voz para chamar as pessoas à responsabilidade". Foi o que fez no verão do ano passado, quando chamou a revista francesa "Lui" à atenção. A revista masculina publicou fotos da modelo em tronco nu, mesmo depois de ter assinado um acordo de não nudez.

"Eles queriam a minha pele molhada, aqui [no ombro], então molharam o colete que tinha vestido. Mas eles disseram que só usariam a fotografia do meu pescoço", explicou à revista "Porter".

Quando se deparou com a capa na revista em que estava com o mamilo à mostra, Sara Sampaio afirma ter-se sentido violada. "Senti-me violada. Agora sempre que estou no set, tenho que apagar as fotos para que ninguém as use?", questiona.

Aos 26 anos, Sara Sampaio é uma das mais conceituadas modelos internacionais e tem mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais.