Ana Filipe Silveira Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Sara Sampaio aventurou-se numa descida radical de slide num parque de diversões na Costa Rica. A modelo da Victoria's Secret acabou por sofrer um pequeno acidente e mostrou o resultado nas redes sociais.

"Sou capaz de não sobreviver à Costa Rica", brincou Sara, de 27 anos, ao partilhar com os seus seguidores no Instagram o estado em que ficaram as suas costas depois de ter feito uma descida de slide.

Na companhia da também modelo Sadie Newman, a portuense sofreu cortes aparentemente ligeiros.