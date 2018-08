Sara Sampaio torna-se embaixadora de conhecida marca internacional

Nuno Azinheira Hoje às 14:37 Facebook

A supermodelo portuguesa Sara Sampaio continua a dar cartas no estrangeiro. Aos 27 anos, é uma das mais prestigiadas modelos internacionais e prepara-se para assumir um novo desafio: ser embaixadora de uma conhecida marca de luxo.

Através da legenda de uma fotografia que partilhou na noite de quinta-feira na página pessoal na rede social Instagram, Sara Sampaio revelou a novidade aos fãs.

"Se ainda não adivinharam, estou honrada e super entusiasmada em anunciar que sou a nova cara da linha de maquilhagem da Armani Beauty, além de ser também a cara do perfume Si Passione", começou por escrever a profissional da área da moda, antes de acrescentar que está "muito animada com as grandes aventuras que estão para chegar".

Sara Sampaio, que já é uma das figuras da Victoria's Secret, conhecida marca norte-americana de lingerie e de produtos de beleza, justificou desta forma a presença no 75.º Festival de Cinema de Veneza, que iniciou na quarta-feira e decorre até 8 de setembro.

Naquela cidade italiana, a portuguesa foi uma das convidadas da Armani e desfilou vestida com um visual caracterizado pela marca que agora representa, como fez também questão de assinalar na secção de Instastories na mesma rede social.

Felizes pelo sucesso de Sara Sampaio, alguns dos mais de 6 milhões e meio de seguidores que tem no Instagram já a felicitaram por mais uma meta alcançada na sua carreira e distribuíram quase 200 mil "gostos" por cada uma das publicações alusivas à nova marca.