Sarah Jessica Parker revela o sucesso do seu casamento

Casada há 20 anos com o ator Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker revelou numa entrevista que pensa que o segredo para o sucesso do relacionamento reside no facto de o casal passar muito tempo separado.

"Sei que isto parece uma loucura, mas temos vidas que nos permitem estar longe e voltar a estar juntos sem que isso nos cause nenhum problema", afirmou a atriz, de 52 anos, que será para sempre recordada pelo papel de Carrie em "Sexo e a Cidade".

As afirmações foram feitas ao podcast "Girlboss Radio". "A vida profissional dele leva-o para "ali", a minha para "aqui" e, de alguma maneira, acho que isso é muito benéfico porque quando estamos juntos temos muito para partilhar", acrescentou na mesma entrevista.

Pais de três filhos, James, de 15 anos, e as gémeas Marion Loretta e Tabitha, de oito, o casal de atores é um dos que leva mais anos de casamento em Hollywood, mas a atriz garante que também passaram por dificuldades. "As relações são difíceis. Sempre senti que queria investir mais. Amo-o e acho que ele é brilhante. Tenho a certeza de que às vezes o aborreço, porque ele às vezes aborrece-me a mim. Mas estou enormemente orgulhosa da pessoa que é", concluiu.

Recorde-se que, na ficção, Sarah Jessica Parker não tem tanta sorte no amor. Uma referência para a maioria das mulheres desta geração, a série que protagonizou constitui uma autêntica "bíblia" dos relacionamentos modernos. Carrie Bradshaw, a personagem interpretada pela atriz, vive em constante tensão com Mr. Big, interpretado por Chris Noth, numa relação amorosa muito atribulada.