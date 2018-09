Schwarzenegger regressa aos treinos depois de operação ao coração

Nuno Azinheira 03 Junho 2018 às 13:04 Facebook

Arnold Schwarzenegger regressou aos treinos depois da operação a que foi submetido ao coração, no final de março, para substituir uma válvula pulmonar.

Na sua conta de Instagram, o ator de 70 anos publicou na última semana dois vídeos nos quais surge, apenas dois meses depois de ter sido operado, a treinar no ginásio, onde tenta recuperar a forma física que o caracterizou durante as últimas décadas.

"O regresso continua. A treinar todos os dias. O vosso apoio tem-me motivado e dado força, por isso continuo a sentir-me grato por ter cada um de vocês", escreveu a estrela de Hollywood.

No final de março, Schwarzenegger esteve internado em Los Angeles durante oito dias. A cirurgia programada teve como objetivo substituir uma válvula pulmonar que lhe tinha sido colocada em 1997, de modo a combater um defeito cardíaco congénito, mas devido a complicações de última hora o ator teve de ser operado de urgência.

No final da intervenção, segundo revelou na altura o representante do antigo governador da Califórnia, Schwarzenegger terá recorrido a uma frase emblemática de um dos filmes que lhe deu fama, "Exterminador Implacável", para dizer: "Estou de volta".

Quem não ganhou para o susto foram os fãs, que com as mais recentes notícias se mostram aliviados por Schwarzenegger estar de volta: "És o melhor. Uma lenda para mim", escreveu um internauta na caixa de comentários de uma das publicações. Mas as mensagens não se ficam por aqui. Há quem refira o ator como uma "inspiração" e até como um "herói".

Arnold Schwarzenegger deverá regressar ao grande ecrã em novembro do próximo ano, data para a qual está prevista a estreia de "Terminator 6", filme em que é protagonista.