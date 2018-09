Schwarzenegger relembra momento em que tramou o rival de sempre, Stallone

AFS Hoje às 11:51 Facebook

A rivalidade que tanto tempo perdurou entre Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger vive atualmente momentos de trégua, cerca de quarenta anos depois de terem iniciado as suas carreiras de sucesso no mundo do cinema.

Numa altura em que ambos entraram já na idade septuagenária, os confrontos verbais que tantas vezes dirigiram um ao outro tanto através dos órgãos de comunicação social, como quando se cruzavam em eventos, servem de boas memórias para os dois atores, mas, ainda assim, Schwarzenegger veio a público picar, uma vez mais vez, o rival de sempre.

Apesar de na década de 90 as duas estrelas cinematográficas terem feito parceria no mundo dos negócios, quando criaram juntos a rede de cafetarias Planet Hollywood, certo é que em 1992 o ator austríaco ainda gostava de pregar umas belas partidas a Stallone.

Numa altura em que ambos lutavam vivamente para ficarem com o papel um do outro nos melhores filmes, Schwarzenegger foi convidado para protagonizar "Para ou a mãe dispara", longa-metragem que viria a ser considerada por ambos como uma das piores de sempre.

No entanto, ao ler o guião, o protagonista de "Exterminador Implacável" percebeu desde logo que o filme seria péssimo e, por esse motivo, tentou "passá-lo" para Stallone. Ciente de que, se demonstrasse algum falso interesse, o rival iria querer ficar com o papel, Schwarzenegger fez saber na altura, através da comunicação social, que estava interessado em fazer parte do elenco, mas pediu uma quantia absurda de dinheiro.

Assim, a realização do filme tentou que fosse Sylvester Stallone a protagonizar a história. Mostrou-lhe os recortes de jornais nos quais era possível ler que Schwarzenegger tinha muito gosto em participar na longa-metragem e, desse modo, o norte-americano aceitou imediatamente o "presente envenenado" que lhe tinha sido endereçado.

Numa entrevista recente dada pelo antigo governador da Califórnia, Schwarzenegger admitiu que, quando soube a notícia, cerca de "uma semana depois", de que o colega de profissão tinha aceitado o convite, levantou o punho no ar e deu um grande grito: "Sim!".

Tal como previra na altura, este foi mesmo um episódio ganho pelo austríaco, já que "Para ou a mãe dispara" acabou por ser um fracasso a nível de bilheteira e, como se não bastasse, foi alvo de diversas piadas tanto na série de animação dos "Simpsons", como também no programa "Saturday Night Live".