Schwarzenegger tranquiliza fãs depois de operação ao coração

Arnold Schwarzenegger foi operado ao coração na passada quinta-feira. Agora, volta às redes sociais para anunciar o seu regresso e agradecer à equipa médica que o acompanhou neste período. Os fãs também não foram esquecidos.

No Twitter, o ator escreveu: "É verdade: estou de volta! Fui dormir à espera de acordar com uma pequena incisão e acordei com uma grande. Mas adivinhem? Acordei e isso é algo para estar grato. Obrigado aos médicos e aos enfermeiros. Estou verdadeiramente grato por todas as mensagens gentis".

Schwarzenegger, de 70 anos, foi internado na semana passada, em Los Angeles, para substituir uma válvula pulmonar, mas os médicos detetaram algumas complicações e o ator acabou por ser operado de urgência.

A válvula, agora substituída, foi-lhe colocada em 1997, numa operação que fez para combater um defeito cardíaco congénito.

Depois da cirurgia, o representante do ex-governador da Califórnia já tinha dito que a intervenção foi "um sucesso" e que as primeiras palavras do ator foram "Estou de volta", numa clara alusão à emblemática frase da saga "Exterminador Implacável", de que é protagonista.

Recorde-se que Schwarzenegger revelou ao site The Arnold News, em março deste ano, que o filme "Terminator 6" está para breve e vai começar a ser filmado em junho. A estreia está prevista para julho de 2019.