"Se voltas a incomodá-la, mato-te": Como Pitt defendeu Paltrow de Weinstein

Gwyneth Paltrow detalhou, pela primeira vez, como Brad Pitt a defendeu, em 1995, do assédio de que foi vítima por parte de Harvey Weinstein. O ator, na altura namorado da atriz, não poupou nas palavras.

"Se voltas a incomodá-la, mato-te", disse Brad Pitt a Harvey Weinstein na antestreia de "Hamlet", na Broadway, em 1995. O ator norte-americano namorava na época com Gwyneth Paltrow, que lhe tinha contado ter sido vítima de assédio sexual por parte do produtor cinematográfico.

O relato foi feito por Paltrow no programa de rádio de Howard Stern. A intérprete já tinha relatado, ao "The New York Times", que Weinstein tentou abusar de si num quarto de hotel de Beverly Hills, tinha ela 22 anos. "Eu era uma criança, fiquei petrificada. Estava comovida porque tinha acabado de aceitar fazer filmes com ele".

O produtor foi acusado por centenas de mulheres de conduta imprópria. Entre as vítimas, e além de Gwyneth Paltrow, está Angelina Jolie, com quem Pitt foi casado e com quem tem seis filhos.

Aliás, a produtora de Brad, a Plan B Entertainment, vai unir forças à Annapurna Pictures para contar a vida de Harvey Weinstein em cinema. O enredo centrar-se-á no trabalho de investigação das jornalistas do "The New York Times" Jodi Kantor e MeganTwohey, e as alegadas ameaças que enfrentaram antes de tornarem públicos os crimes sexuais contra o magnata, em outubro do ano passado.