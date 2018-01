Seal investigado por assédio sexual

Ana Filipe Silveira Hoje às 09:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O cantor britânico Seal está a ser investigado pela polícia de Los Angeles por ter tentado beijar a atriz Tracey Birdsall à força. O caso remonta a 2016.

Uma semana depois de acusar Oprah Winfrey de compactuar com os comportamentos sexuais inapropriados de Harvey Weinstein, Seal foi alvo de uma queixa de assédio sexual, avançou, esta terça-feira, o site TMZ.

Tracey Birdsall, atriz e vizinha do cantor em Los Angeles, acusa-o de a ter tentado beijar e de lhe ter tocado nos seios, depois de este insinuar que a atriz o estaria a provocar com o top e os calções que estava a usar.

Seal convidou ainda Tracy a sentar-se com ele no sofá, tendo a atriz abandonado o local de seguida. Tudo terá acontecido na casa de Seal, onde Tracey se tinha deslocado para ir buscar um recipiente para salada que lhe tinha emprestado.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Desde o dia do sucedido, no ano de 2016, Tracey Birdsall e Seal não se voltaram a ver. Segundo o TMZ, a atriz, de 54 anos, terá tomado a decisão de apresentar queixa depois de ler as acusações de Seal a Oprah Winfrey, na sequência do discurso da apresentadora na cerimónia dos Globos de Ouro, e das quais entretanto se desculpou.

Fonte da polícia de Los Angeles confirmou ao TMZ que foi "apresentada uma queixa no passado sábado" e que o incidente "está a ser investigado". Um representante do cantor, de 54 anos, disse à publicação que "Seal nega veementemente as alegações feitas contra si".