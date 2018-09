Sean Penn: "O espírito do movimento #MeToo é dividir homens e mulheres"

Carolina Morais Hoje às 09:07 Facebook

Numa entrevista ao programa de televisão "Today", o ator Sean Penn mostrou-se crítico do movimento #MeToo, afirmando que o seu objetivo tem sido "dividir homens e mulheres".

A conversa começou num tom descontraído. Sean Penn e Natascha McElhone falavam ao programa da NBC "Today" sobre a sua nova série, "The First", que se desenrola numa América futura, presidida por uma mulher.

Mas, quando a jornalista Natalie Morales perguntou se a trama retira alguma inspiração do movimento #MeToo, o rumo da conversa mudou subitamente.

"Gosto de pensar que nada foi inspirado naquilo que chamam de movimento #MeToo. Acho que a série foi influenciada pelas coisas que se têm vindo a desenvolver em termos de 'empowerment' feminino, de mulheres que se têm reconhecido umas às outras e que têm sido reconhecidas por homens. Esse movimento [#MeToo] foi largamente incentivado por uma espécie de abrigo de devassos", começou por defender o ator de 58 anos.

"O que quer dizer com abrigo de devassos?", questionou a jornalista. "Na maior parte dos casos, não sabemos quais são os factos. Chamamos algo de 'movimento', quando na realidade é uma série de acusadores individuais, vítimas, acusações, muitos dos quais sem fundamentos. O espírito daquilo que tem sido o movimento #MeToo é dividir homens e mulheres", afirmou Penn.

O detentor de dois Óscares já se havia pronunciado acerca deste movimento no seu livro "Bob Honey Who Just Stuff", que não foi bem recebido nem pelo público, nem pela crítica.