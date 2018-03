Ana Filipe Silveira Hoje às 18:05 Facebook

O ator e realizador Sean Penn esteve no "The Late Show" com Stephen Colbert para falar sobre "Bob Honey Who Just Do Stuff: A Novel", um romance da sua autoria que não poupa nas críticas ao atual presidente dos EUA, Donald Trump. São, no entanto, outros detalhes da sua presença no programa da CBS que estão a dar que falar.

Sean Penn avisou Stephen Colbert assim que se sentou no auditório do Teatro Ed Sullivan, em Nova Iorque, onde o "The Late Show" é gravado: "Lamento ter de dizer isto, mas vais 'herdar' um pouco do [comprimido] Ambien que eu tomei ontem à noite para dormir". O apresentador quis, ainda assim, a confirmação: "Estás, então, em 'modo Ambien'?", brincou. "Um pouco", respondeu o ator e realizador.

Desse momento em diante, ficou claro que Penn, de 57 anos, estava sob o efeito daquele medicamento. Ainda nem um minuto tinha passado quando deitou uma mão ao bolso, puxou de um cigarro e começou a fumar em estúdio. Colbert acabaria por repreender o seu convidado, que calmamente e de forma bem-humorada disse que "fumar é garantir o trabalho dos oncologistas".

Durante a conversa, o vencedor de dois Óscares de Melhor Ator (por "Mystic River", de 2003, e "Milk", 2008) explicou que não quer voltar a representar por já não se sentir "apaixonado" por esta arte. "Pode ser ótimo como exercício, quando se está a trabalhar com bons atores ou bons realizadores ou bons argumentos. Mas se acredito que tem impacto duradoiro? Talvez. Posso defender intelectualmente esse ponto de vista. Mas não tenho um desejo visceral", garantiu.

A melhor coisa que um ator pode fazer é contracenar uns com os outros e eu já não gosto dessa interação

Stephen Colbert aproveitou para fazer perguntas aleatórias e, entre estas, qual a preferida do intérprete de sucessos como "I Am Sam" e "21 Gramas": Madonna ou Britney Spears? "Oh... Eu amo a minha primeira mulher [Madonna]", respondeu.

Recorde-se que Sean Penn foi casado com a rainha da Pop entre 1985 a 1989.