Segundo filho de John Legend e Chrissy Teigen vai nascer em junho

AFS Ontem às 20:15 Facebook

Twitter

Chrissy Teigen e o seu marido John Legend vão ser pais pela segunda vez esta primavera. O anúncio foi feito pela modelo durante a entrevista com Ellen DeGeneres.

A modelo norte-americana, de 32 anos, revelou no programa "The Ellen DeGeneres Show", transmitido esta segunda-feira, a data de nascimento do seu segundo filho. Chrissy Teigen e John Legend, de 39, estão casados desde 2013 e têm uma filha chamada Luna, de quase dois anos.

"O meu menino vai nascer na primavera, vai ser em junho", disse a manequim, que tinha revelado no final de janeiro, através do Instagram, que o casal está à espera de um rapaz.

Apesar da data anunciada, Chissy Teigen confessou a Ellen que ainda não chegou à acordo com o marido para o nome. "Os nomes dos meninos são muito difíceis. Não sei se vai ter um segundo nome porque ainda nem sequer pensámos no primeiro", disse.

Segundo o casal contou à revista "People", os dois estão entusiasmados com a chegada do primeiro rapaz à família, concebido com recurso à fertilização "in vitro", assim como a sua filha Luna.