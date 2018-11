Seis anos depois, Kate surpreende ao reciclar guarda-roupa

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:12 Facebook

Twitter

A duquesa de Cambridge usou um vestido azul da estilista Jenny Packham, pela primeira vez, em maio de 2012. Reciclou-o esta quinta-feira e chamou a atenção para a sua silhueta.

Passaram-se seis anos. Kate tinha na altura 30. Agora com 36 e mãe de três crianças, ninguém esperava que voltasse a tirar do armário o vestido da designer britânica Jenny Packham que usou quando, em 2012, já casada mas ainda sem filhos, marcou presença num evento a propósito das Olimpíadas.

Fê-lo para assistir, esta quinta-feira, aos Tusk Conservation Awards, que se realizaram em Londres, e chamou a atenção para a sua silhueta: durante este período, o seu corpo passou por três gravidezes, mas Kate continua a manter uma forma física esbelta.

Além do vestido, reciclou ainda a "clutch", da mesma marca, os sapatos Jimmy Choo e as joias. A diferença prendeu-se apenas no penteado: em 2012 surgiu com os cabelos apanhados e, ontem, optou por soltá-los.