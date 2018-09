Selena Gomez abandona redes sociais

Carolina Morais Hoje às 08:47 Facebook

A cantora Selena Gomez anunciou que vai fazer (mais) uma pausa das redes sociais. "Lembrem-se: os comentários negativos podem magoar os sentimentos de qualquer pessoa", alertou.

Depois de um fim de semana muito ativo no Instagram - sobretudo nas "stories", onde anunciou que vai doar algumas das suas roupas -, Selena Gomez revelou que vai fazer (mais) uma pausa das redes sociais. "Por mais que agradeça a voz que as redes sociais dão a cada um de nós, estou igualmente grata por poder afastar-me e viver a minha vida no presente", explicou-se.

Mas este distanciamento parece também estar relacionado com os comentários de alguns "haters". "Lembrem-se: os comentários negativos podem magoar os sentimentos de qualquer pessoa. Obviamente", alertou a artista de 26 anos.

Esta não é a primeira vez que Gomez se afasta por completo das redes sociais. Mesmo quando atualiza o seu "feed", tenta manter um contacto mínimo com os internautas, ao ponto de apenas consultar o Instagram no telemóvel de uma amiga. "Não vou à internet há meses. Não ando com a minha 'password' do Instagram. Não tenho aplicações no meu telemóvel, nem de edição de fotografias", revelou, no ano passado, à revista "Elle".

"Não é real para mim", continuou a explicar. "Sei que a minha voz é proeminente, mas não me descuido com ela. Sou seletiva. No que toca à minha vida pessoal, se alguém me vê a beber dois copos de vinho, eu não poderia preocupar-me menos. Não me estou a tentar esconder. É a minha vida. Vivo-a como quero. Mas trata-se de fazer um esforço consciente: se posso tirar um momento para estar com os meus amigos, vou fazê-lo."