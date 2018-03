Selena Gomez assinala aniversário de Justin Bieber

Hoje às 13:07 Facebook

Justin Bieber comemorou, quinta-feira, o 24º aniversário. Selena Gomez não esqueceu a data e fez uma dedicatória ao namorado nas redes sociais.

Numa publicação no seu perfil de Instagram, a cantora, de 25 anos, deixou uma breve declaração a Justin Bieber: "Dia 1 de março de 1994. Alguém que eu conheço, que é 'supercool', nasceu. Boom"

Na fotografia escolhida para acompanhar a mensagem, quem surge é a própria Selena Gomez, que aparece num momento divertido e a apontar para uma fotografia que parece ser do cantor canadiano.

Recorde-se que Justin Bieber e Selena Gomez namoraram entre 2011 e 2015 e que o reatar da relação, dois anos após terem seguido caminhos diferentes, não foi bem aceite pela família de Selena.

O casal, no entanto, já marcou presença, lado a lado, no casamento do pai do intérprete de "Baby" ou "LoveYourself". Numa cerimónia realizada na Jamaica, ambos foram fotografados juntos tendo as imagens sido posteriormente partilhadas nas redes sociais.