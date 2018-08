Selena Gomez cobra valor milionário por publicação no Instagram

AFS Hoje às 18:02 Facebook

Selena Gomez é a celebridade com mais seguidores da rede social Instagram no mundo. Por isso, o preço que cobra por cada publicação é um dos mais elevados.

Aos 26 anos, a cantora é uma das celebridades que mais dinheiro pede a uma marca para divulgar um produto no seu perfil. Para além dos 141 milhões de seguidores, o contrato que tem com a Puma são fatores que contribuem para este desfecho.

De acordo com a informação avançada pela revista "W", a intérprete de "Wolves" e "Back To You" cobra aproximadamente três milhões de euros por cada "post" feito.

A influência de Selena Gomez é tão grande que, em março, quando lançou os ténis, que desenhou em conjunto com a Puma, o stock esgotou em poucas horas. De destacar que diversas partilhas de Selena Gomez atingem a marca dos sete milhões de "gostos".

A mesma publicação salientou ainda que uma parte dos lucros revertem para a Alliance for Lupus Research, uma associação de pesquisa e apoio às pessoas que sofrem desta doença, que afetou a cantora.