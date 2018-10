Selena Gomez internada devido a "colapso emocional"

João Manuel Farinha Hoje às 11:25 Facebook

Selena Gomez está internada numa unidade de saúde mental na sequência de um colapso emocional. A crise terá sido uma consequência de problemas de saúde relacionados com o transplante de rim a que se submeteu no ano passado.

A cantora foi hospitalizada duas vezes no espaço de poucas semanas e da última vez foi encaminhada para uma instituição psiquiátrica.

De acordo com o site TMZ, o primeiro internamento deu-se na última semana de setembro. Selena estava nervosa e deprimida devido ao baixo nível de glóbulos brancos no sangue, consequência do transplante renal a que se submeteu em 2017.

Já depois de ter tido alta, o nível de glóbulos brancos continuava em baixo e foi novamente internada. Segundo fontes do TMZ, a artista quis abandonar o hospital contra a vontade dos médicos e teve um "colapso emocional". Selena terá, inclusivamente, tentado arrancar as vias intravenosas do braço.

A publicação norte-americana foi informada de que Selena Gomez se encontra a receber tratamento numa instituição psiquiátrica na costa leste dos Estados Unidos.

Recentemente, a intérprete, de 26 anos, foi notícia ao decidir afastar-se das redes sociais. Gomez deu a entender que o motivo seriam os comentários de alguns "haters" e deixou a enorme legião de fãs em estado de alerta.