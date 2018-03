Selena Gomez prepara o lançamento de linha de roupa

AFS Hoje às 11:18 Facebook

Selena Gomez está a trabalhar na sua primeira linha de roupa com o apoio da Coach. O anúncio foi feito pela artista, esta terça-feira, no seu perfil de Instagram, depois do comunicado oficial da marca.

Embaixadora da marca norte-americana Coach desde dezembro de 2016, Selena Gomez decidiu arriscar no mundo da moda. Depois de lançar a sua coleção de malas, a cantora, de 25 anos, aceitou agora o desafio de desenhar a sua primeira linha de roupa, Coach x Selena.

O diretor criativo da marca, Stuart Vevers, tem estado a trabalhar diretamente com Gomez nesta sua primeira coleção, que vai incluir acessórios. "Tem sido um processo divertido. Mal posso esperar que vocês vejam o resultado do trabalho dos últimos meses", referiu.

Selena Gomez quer inserir um pouco do seu "estilo pessoal" e do seu "espírito feminista" na linha. "Ela tem um ponto de vista muito forte", sublinhou Stuart Vevers, através de comunicado de imprensa.

Selena Gomez saltou para as luzes da ribalta depois de vestir a pele da personagem de Gianna na série "Barney e os Amigos". O programa infantil foi criado por Sheryl Leach e transmitido pela PBS Kids, entre 1992 e 2004.