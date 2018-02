Selena Gomez trata depressão em clínica de luxo

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:00 Facebook

Selena Gomez completou recentemente um tratamento de duas semanas numa clínica nos Estados Unidos. A cantora sofria de ansiedade e depressão e ficou instalada num complexo de luxo.

Selena Gomez esteve em repouso na clínica Privé-Swiss, situada no estado norte-americano do Connecticut, onde integrou um programa de bem-estar. A informação foi avançada por uma fonte, citada pela revista "Page Six".

A personalidade mundial com mais seguidores no Instagram terá participado num programa "pensado para indivíduos que precisam de um retiro de alto perfil, cujo estilo de vida passa por estarem 'sempre ligados', onde o relaxamento, rejuvenescimento e o 'recarregar' são o foco", pode ler-se no site da clínica.

Selena Gomez esteve em tratamento durante duas semanas, desconhecendo-se ao certo o valor desembolsado. O programa de bem-estar inclui terapia com acompanhamento de um psicólogo, aulas de fitness e pilates, meditação, acompanhamento nutricional, "life coaching" e massagens. Uma estada de 30 dias custa perto de 97 mil euros (120 mil dólares).

Esta foi a terceira vez que Selena Gomez se submeteu a um tratamento deste tipo. Em 2014 tinha estado numa clínica no Arizona e em 2016 voltou a fazê-lo, desta vez no Tennessee.

O ano de 2017 foi um ano intenso para Selena Gomez, de 25 anos, que além de ser ter submetido a um transplante renal, terminou o namoro com o cantor The Weeknd e reatou o relacionamento com Justin Bieber.