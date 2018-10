Semelhança entre assaltante e ator da série "Friends" vira piada nas redes sociais

João Manuel Farinha Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

A polícia de Blackpool, Inglaterra, está à procura de um homem suspeito de assaltar um restaurante e pediu ajuda nas redes sociais. No entanto, o apelo virou piada devido às semelhanças com o ator David Schwimmer, da série "Friends".

"Reconhece este homem? Queremos falar com ele sobre um roubo, num restaurante de Blackpool, no dia 20 de setembro. Se souber quem é, por favor, envie um e-mail", lê-se na publicação que a polícia fez no Facebook e na qual é possível ver a imagem captada pelo sistema de videovigilância através da qual o suspeito foge com uma caixa de cervejas.

Até aqui, tudo normal. O motivo pelo qual a imagem se tornou viral deve-se ao facto de o presumível assaltante ter algumas semelhanças físicas com o ator David Schwimmer, que na série "Friends" encarnou o papel de Ross Geller. Esse pormenor não escapou aos olhares atentos dos internautas, que desde logo fizeram piadas sobre a coincidência.

"Eu sei quem é. Ele tem um filho chamado Ben, adora bolo de casamento e anda por aí com algumas pessoas num café. Tem um fetiche com dinossauros. Espero que ajude", ironizou um utilizador do Facebook, numa alusão à série na qual o ator, e não o homem que surge na imagem, é protagonista.

"Acabei de o ver no jardim zoológico de Blackpool com um macaco ao ombro", brincou outro cibernauta, referindo-se ao macaco de estimação que o personagem Ross Geller tem na mesma história de ficção.

A brincadeira acabou por merecer uma resposta das autoridades. Sem negar as parecenças com o intérprete, a polícia de Blackpool explicou, com algum humor à mistura, que teve em consideração as sugestões dos internautas, mas que já tinha chegado à conclusão que não poderia ser ele o autor do assalto.

"Obrigado a todos pelas rápidas respostas. Investigamos este assunto completamente e confirmamos que David Schwimmer estava na América nesta data", comunicou a polícia através da mesma rede social.