Sensualidade e boas vistas nas férias de Sara Sampaio no México

Depois de semanas de muito trabalho e que tiveram como ponto alto a presença no desfile da Victoria's Secret, a 8 de novembro, Sara Sampaio trocou as passarelas pelas vistas paradisíacas de Tulum, no México, para onde partiu de férias.

A modelo, de 27 anos, está desde a semana passada naquela região situada junto ao mar das Caraíbas para desfrutar de um merecido período de descanso, após os muitos compromissos profissionais a que se dedicou nos últimos tempos.

Como não poderia deixar de ser, são muitas as fotografias que tem partilhado com os fãs durante os últimos dias. Em todas elas, não deixa de lado toda a sua sensualidade que, aliada à beleza da paisagem, confere às imagens um significado único.

Ora veja esses registos na galeria acima.