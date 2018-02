Sensualidade no Carnaval brasileiro, que contou com presença portuguesa

Ana Filipe Silveira Hoje às 13:51 Facebook

No Brasil, não há festa maior do que aquela que neste momento se vive. Espalhadas por diversos pontos do país irmão, atrizes, cantoras e apresentadoras saíram à rua e espalharam sensualidade pelo Carnaval mais famoso do mundo.

Numa altura em que o país para e que o samba toma conta das ruas do Brasil, figuras como Juliana Paes, Bruna Marquezine, Anitta ou Daniela Mercury saíram à rua para festejar, quase sempre com pouca roupa.

A atriz Cléo Pires e a apresentadora Sabrina Sato são donas de dois dos "looks" mais arrojados deste ano e que mais deram que falar em terras de Vera Cruz. Por outro lado, houve quem optasse por trajes mais discretos, como foi o caso de Francisca Pereira, mulher do ator Ricardo Pereira.

O casal português vive no Rio de Janeiro há mais de dez anos e, como já vem sendo habitual, não faltou à maior festa do Brasil. A atriz Maria João Bastos também lá está e tem festejado o Carnaval na Cidade Maravilhosa.