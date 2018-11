Serena Williams eleita "Mulher do Ano" pela "GQ"

Carolina Morais Hoje às 08:46 Facebook

Twitter

A revista norte-americana "GQ", conhecida por eleger os homens do ano, abriu uma exceção para a tenista Serena Williams e entregou-lhe - com direito a capa e grande entrevista - o título de "Mulher do Ano".

Serena Williams foi mãe, pela primeira vez, em setembro do ano passado. Poucos meses depois, regressou em grande forma ao circuito mundial de ténis e, contra todas as expectativas, tornou-se finalista de Wimbledon e do US Open 2018.

Feitos aparentemente normais para a antiga número um mundial, mas motivos mais do que suficientes para que a edição norte-americana da revista "GQ" - conhecida pela sua eleição dos "Homens do Ano" - decidisse abrir uma exceção à regra para coroar a tenista como a "Mulher do Ano".

A detentora de 23 títulos do Grand Slam surge numa das quatro capas da mais recente edição da "GQ" com um "body" preto e cinto da Chanel, emanando a garra e confiança a que já nos habituou. As restantes capas distinguem Michael B. Jordan, Jonah Hill e Henry Golding como principais figuras do ano.

Recorde-se que, no mais recente Open dos Estados Unidos, a tenista de 37 anos protagonizou um momento polémico com o árbitro português Carlos Ramos, que lhe custou uma pesada multa. Esse é, aliás, um dos tópicos de conversa na revista que chegará às bancas a 20 de novembro.

Serena Williams é mãe de Olympia, de um ano, fruto do seu casamento com o cofundador da rede social Reddit, Alexis Ohanian