Serena Williams soube da libertação do assassino da meia-irmã antes de um jogo

A tenista Serena Williams soube que o responsável pela morte da meia-irmã tinha saído da prisão e minutos depois entrou em campo para defrontar Johanna Konta. A atleta não ficou indiferente à notícia e sofreu a pior derrota da carreira.

Serena Williams sofreu a pior derrota da carreira no passado dia 30 de julho, ao perder com a britânica Johanna Konta por 6-1, 6-0 num torneio em San Jose, nos Estados Unidos. Em entrevista à revista "Time", a atleta revelou que minutos antes de entrar em campo havia recebido a notícia de que o assassino da sua meia-irmã mais velha tinha saído da prisão.

"Não conseguia tirar isso da minha cabeça", afirmou, referindo-se à libertação do assassino da meia-irmã, Yetunde Price, morta a tiro em 2003. O responsável pelo crime, Robert Maxfield, foi condenado a 15 anos de prisão em abril de 2006 e saiu agora em liberdade condicional.

"Independentemente do que aconteça, a minha irmã não vai voltar por bom comportamento", declarou Serena, que se sente injustiçada com a decisão. "Não é justo que a minha irmã nunca mais volte a ter oportunidade de me abraçar. Foi difícil porque só penso nos filhos dela, no que eles significam para mim e no quanto eu os amo."

A meia-irmã daquela que é considerada por muitos a melhor tenista do mundo tinha 31 anos quando foi morta a tiro em Compton, Los Angeles, e deixou três filhos. À data dos factos, as crianças tinham onze, nove e cinco anos.

Serena admitiu também que ainda não conseguiu perdoar o responsável pela morte da irmã mas garantiu que um dia isso vai acabar por acontecer.