Sergio Busquets foi pai pela segunda vez

AFS Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Terça-feira de sonho para Sergio Busquets. Além de ter estado presente na vitória do Barcelona, por 4-0, diante do PSV, na jornada inaugural da Liga dos Campeões, o jogador foi pai.

Horas antes de subir ao palco do Camp Nou, o internacional espanhol festejou o nascimento do segundo filho que tem em comum com Elena Galera, como a própria fez questão de anunciar ao mundo através da sua conta na rede social Instagram.

"Quando eu pensava que não poderia voltar a amar desta maneira, chegas tu... Para nos ensinares que o amor se multiplica. Amamos-te, Levi", escreveu a mulher do jogador na legenda de uma fotografia na qual surge em modo de repouso, com um sorriso no rosto e acompanhada pelos três homens da sua vida: Busquets, Enzo e o recém-nascido.

Muito mais assídua do que o marido no que toca a revelar nas redes sociais alguns dos episódios mais íntimos passados em família, foram vários os registos fotográficos partilhados por Elena, nos últimos meses, e nos quais evidenciava bem a sua felicidade.