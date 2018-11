Sérgio Conceição não faltou ao "Levanta-te e Ri" no Porto

Dúlio Silva Hoje às 14:55 Facebook

O técnico do F.C. Porto, Sérgio Conceição, compôs a audiência que esgotou em poucos dias o Coliseu do Porto, que recebeu, no domingo, o programa da SIC "Levanta-te e Ri".

Depois do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, os humoristas Marco Horácio, Nilton, Fernando Rocha, Francisco Menezes, Aldo Lima e Serafim rumaram à Invicta para celebrar os 15 anos da estreia do mítico programa de televisão "Levanta-te e Ri".

Na plateia, que ficou completa poucos dias após o anúncio do espetáculo de "stand-up comedy", esteve o treinador do clube dos dragões. A presença de Sérgio Conceição foi assinalada publicamente por Nilton com a partilha de uma fotografia de ambos no Instagram. "Obrigado pela visita", agradeceu o humorista.

O espetáculo teve transmissão televisiva assegurada pela SIC, à semelhança do que acontecera na emissão especial do "Levanta-te e Ri" de 7 de outubro.